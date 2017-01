95 демонстранти уапсени во протестите против Трамп

Двајца полицајци се повредени, а 95 демонстранти се уапсени бидејќи кршеле прозорци, оштетиле автомобили и фрлале камења на полицијата во близина на инаугуративната церемонија на Доналд Трамп во Вашингтон.

Двајца полицајци и уште еден друг човек биле однесени во болница откако биле повредени од демонстрантите, јавува CNN.

Повредите не се опасни по живот.

По церемонијата на положување заклетва, демонстранти фрлале камења и шишиња кон полицијата, која се обидувала толпата да ја растера со солзавец и со други средства за контрола.

„Ова е изолиран инцидент, најголемиот број демонстранти се движат мирно. Голем број граѓани се дојдени за мирно да прошетаат и да го проследат овој историски настан“, изјавиле од полицијата.

Од полицијата додаваат и дека во текот на денот 95 демонстранти биле уапсени затоа што кршеле прозорци од згради и возила во близина на Белата куќа.

Protesters on Indiana Ave: "No Trump, no KKK, no fascist USA"

Trump supporters on line:

"Get a job, get a job"

Police lined up in between. pic.twitter.com/tsEEP8H9CA

— Greg Krieg (@GregJKrieg) January 20, 2017