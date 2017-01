Збогум Рене: Британија се прости со Горден Кеј

„Yoooouuuu stupid woman. Can you not see that….“. Ве асоцира ли ова на нешто или некој? – Можеби вака на прва не или можеби и веќе знаете на кого се однесува. Ова е изговорот на Рене Артоа, главниот лик во комедијата на „Би-Би-Си“ со 85 епизоди насловена како „Ало, Ало“, секогаш кога ќе беше уловен во компромитирачка ситуација од сопругата Едит со келнерките од кафето.

Гордeн Кеј, за жал, го напушти овој свет во понеделникот на 75 годишна возраст. Случките од неговиот локал што во серијалот беше омилено место и на Германците, но и на припадниците на Отпорот нè засмејуваа до солзи во изминатите децении.

Некои го гледале серијалот еднаш, некои без проблеми и по неколкупати и во секое ново навраќање се присетувале на веќе познатите сцени и реплики или откривале нови. Од полицаецот Кребтри и заразното „gooood morning“ што се слуша како „good moaning“ во улога што ја глуми на лош француски, преку девојките од Отпорот со „Listen me carefully, I shall speak only once“, преку неуморниот германски офицер Грубер во желбата да го повози Рене во неговиот тенк.

Наместо ИН МЕМОРИАМ за Гордeн Кеј алијас Рене Артоа споделуваме неколку интересни моменти поврзани за хит серијата „Ало, Ало“.

Покрај актерството, Гордeн Кеј се занимаваше и со пеење. Потекнуваше од Хадерсфилд, Јоркшир и има работено што се вели сè и сешто. Како дел од болничкото радио во градот во 1965 минута ја имаше честа да ги интервјуира „Битлси“. Во „Ало, Ало“ глумеше голем заводник, во приватниот живот беше декласиран хомосексуалец. Напроти него, пак, актерот Геј Синер или поручникот Грубер важеше за голем заводник во приватниот живот.

Кармен Силвера која во серијата го носеше ликот на Едит, сопруга на Рене, беше само осум години помлада од Роуз Хил или Фани, нејзината наглува мајка од горниот спрат во кафето.

Ким Хартман која ја глумеше секси Хелга, лик со продорен глас и стас, кариерата ја започна во „Белградски театар“ во англиски град Ковентри. Објектот е така наречен бидејќи е изграден од дрво што било исечено од околината на Белград и транспортирано во Англија по Втората светска војна.

Зад полицаецот Кребтри кој урнебесно лошо говори француски во серијата стоеше актерот Артур Бостром. Инаку, од целата актерска екипа, само тој течно го владее францускиот јазик.

Полковникот Фон Штром, кој е запален по „услугите“ на секси персоналот во кафето на Рене, го глуми рускиот актер Александар Моланоф. Заедно со семејството се доселил во Англија каде го земал и уметничкото име Ричард Марнер. Син е полковник во царската војска на Русија.

Сликата „Падната Мадона со големи гради“ што се појавува во неколку епизоди во заплетот на серијата „Ало, Ало“ е продадена за 4.000 фунти во добротворна акција во 2007 година.

Серијата накусо беше емитуван и во САД, но не наиде на добри реакции од публиката.

Добар дел од актерската екипа повеќе не се меѓу нас. Рене Артоа (Гордeн Кеј/1941-2017), Едит Артоа (Кармен Силвера/1922-2002), полковникот Фон Штром (Александар Моланоф/1921-2004), мадам Фани (Роуз Хил/1914-2003), Фон Смолхаузен (Луј Манси/1926-2010), мисје Алфонс (Кенет Конор/1918-1993), генерал Фон Клинкерхофен (Хилари Минстер/1944-1999), мисје Леклер (Џек Хеиг/1913-1989), капетан Ханс Геринг (Сем Кели/1943-2014) како и креаторите на серијата Џереми Лојд (1930-2014) и Дејвид Крофт (1922-2011) кои ги напишаа првите шест епизоди.